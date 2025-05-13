Продавец зазывает громко, как на базаре: «Сладкий медовый манго! Подходите, выбирайте!». Цена — 150 рублей за штуку или 4 штуки за 500.
Торговля в переходе, напомним, запрещена. Но горожане давно привыкли к бабушкам, торгующим цветами и овощами, выращенными на собственном участке. А вот где под Зеленоградом зреют манго — остаётся загадкой.
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