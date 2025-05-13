С 12 мая по 19 октября введены сезонные тарифы для легковых автомобилей (категории 1 и 2) на основные дачные маршруты по пятницам, субботам и воскресеньям.

Например, проезд с транспондером от МКАДа до Зеленограда в пятницу и субботу составит 760 рублей, до ЦКАД — 1040, до А107 — 1105, до Солнечногорска — 1345.

Для загородных поездок по выходным дням доступны специальные абонементы с фиксированной стоимостью: «Выходной день» (поездка туда-обратно), «Дачный» (8 поездок), абонемент на 10 поездок.

Стоимость останется прежней на все поездки для легковых автомобилей в рабочие дни (кроме пятницы), в выходные дни на маршрутах, не связанных с дачными направлениями, и по всем абонементам.

Также с 12 мая скорректируют (вероятно, повысят) тарифы и для грузовиков (категории 3 и 4).