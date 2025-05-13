Также из новинок: сэндвич el Pepe с пепперони, моцареллой и песто (690 рублей), греческий салат с фермерским сыром фета (640 рублей), бутерброд с щучьей икрой и взбитым маслом (450 рублей), шарик мороженого (185 рублей).

«Мы заказывали раф, гречневую кашу, сэндвич „Torn Beef“. Очень вкусно, но сэндвич — тяжёлое блюдо для желудка, жирновато. Место при этом очень крутое! Нравится атмосфера, диванчики, фильмы показывают. Хотелось бы, чтобы в меню добавили ещё закуски и сделали вывеску с другой стороны здания, чтобы кофейня стала заметнее», — рассказали посетительницы.

Вывеску со стороны жилых домов действительно планируют сделать, а ещё со стороны Савёлкинского проезда скоро появится летняя веранда — разрешение на неё уже получено.

«Флейта» располагается в одноименном доме — корпусе 360. Находится ближе к Московскому проспекту, возле магазина В1. Работает с 8 до 22 часов, по выходным — с 9 часов.