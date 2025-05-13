В кофейне «Флейта» в 3-м микрорайоне появились завтраки 13.05.2025 ZELENOGRAD.RU

В меню добавили гречневую кашу с яйцом и пармезаном (490 рублей) и овсяную кашу с карамелью, клубникой и фундуком (450 рублей). Сейчас блюда доступны с 8 до 12 часов, но, по словам официантов, их можно будет заказывать в течение всего дня. Меню завтраков планируют расширять.

Также из новинок: сэндвич el Pepe с пепперони, моцареллой и песто (690 рублей), греческий салат с фермерским сыром фета (640 рублей), бутерброд с щучьей икрой и взбитым маслом (450 рублей), шарик мороженого (185 рублей).

«Мы заказывали раф, гречневую кашу, сэндвич „Torn Beef“. Очень вкусно, но сэндвич — тяжёлое блюдо для желудка, жирновато. Место при этом очень крутое! Нравится атмосфера, диванчики, фильмы показывают. Хотелось бы, чтобы в меню добавили ещё закуски и сделали вывеску с другой стороны здания, чтобы кофейня стала заметнее», — рассказали посетительницы.

Вывеску со стороны жилых домов действительно планируют сделать, а ещё со стороны Савёлкинского проезда скоро появится летняя веранда — разрешение на неё уже получено.

«Флейта» располагается в одноименном доме — корпусе 360. Находится ближе к Московскому проспекту, возле магазина В1. Работает с 8 до 22 часов, по выходным — с 9 часов.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Отключение горячей воды в районе Крюково могут перенести на два дня Новости
История парка Победы - самый подробный рассказ к сорокалетию со дня открытия Истории
Маликов, Цой, Уматурман и салют — главные события празднования Дня Победы в Зеленограде Афиша
Победные майские в Парке отдыха «Зооферма Шихово» Реклама
Скончался директор зеленоградской художественной школы и скульптор Роман Фашаян Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
ЛОР-помощь для всей семьи в медицинском центре «ЭстеДи» Реклама
Велосипедистам официально разрешили ездить по одному зеленоградскому тротуару — раньше это было нарушением ПДД. Остальные тротуары по-прежнему под запретом Новости
Зеленоградские кафе начали использовать упрощённый порядок установки летних веранд Новости
«Грин-Авто» — 16 лет с заботой о вашем автомобиле Реклама
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
В результате падения деревьев из-за снегопада в Зеленограде повреждено 142 автомобиля Новости
Военно-исторический фестиваль «Память русских побед» — Внимание! Мероприятие переносится на 1 июня Реклама
Заправка «Карат Ойл» на выезде Зеленограда превращается в «Газпромнефть» Новости
Автомобиль загорелся возле корпуса 450 в четверг днем Новости
Ёжики переселяются из леса в город? Жизнь
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях Истории
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Головная боль и боли в шее. Разбор врача-невролога. Реклама
Ушёл из жизни директор зеленоградской школы искусств Евгений Ротчев Новости
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Шоурум авторских украшений европейских и российских дизайнеров работает в Зеленограде Реклама
Магазин азиатских продуктов открылся в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне Новости
Упавшее дерево перегородило дорогу в Менделеево. Сотрудник ДПС сам распилил его Новости
Ребенок распорол руку в бассейне спорткомплекса «Малино» Новости
Опрос о новой электричке до Тверской области проводит мэрия Новости
«Пятерочка» в 11-м микрорайоне открылась после устранения санитарных нарушений Новости
Студия «Гармония тела» приглашает в мир безмятежности Реклама
Штатный диджей появился в «Иридиуме». Как Иван Рогатин меняет атмосферу торгового центра Истории
Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно Истории
© 1997–2025 Зеленоград.ру