Это ещё раз показывает — слова чиновников об обязательности ограждений медучреждений не соответствуют действительности. По действующим нормам ставить забор вокруг поликлиник уже не требуется. Однако на практике заборы продолжают появляться — везде, где это технически возможно. Там же, где поставить их сложно, о «нормах» как будто сразу забывают. Похожая ситуация и на Каштановой аллее: после ремонта поликлиника тоже осталась без забора, но с видеонаблюдением. Новое здание на Панфиловском — очередное тому подтверждение.

Но именно в этом месте некоторые жители предпочли бы увидеть ограждение: «Выход прямо на дорогу — это небезопасно. Было бы лучше поставить здесь забор и сделать вход со двора», — считает Евгения, ожидавшая автобус у поликлиники. Кроме того, местные жители жалуются на огромные лужи, которые появляются после дождей из-за плохо сделанных тротуаров.

Очевидно одно: забор необязателен, а значит, решение — на совести проектировщиков и чиновников.