«Отопление в корпусе выключено, дети должны быть одеты тепло», — пишут в родительских чатах представители администрации.
Такие сообщения получили родители разных корпусов школы 1557. Какая ситуация в других школах, неизвестно, но лучше готовиться к тому, что будет холодно.
Отопление в Москве — в жилых домах и социальных объектах — выключили 6 мая по распоряжению мэрии, нарушив санитарные и собственные правила отключения. В Московской области отопление не отключали, хотя правила и климат те же.
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