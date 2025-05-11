Об этом сообщила одна из местных управляющых компаний. Подтверждение этой информации появилось и в канале издания «360», который сообщил, что постановление администрации уже готовится.

Сначала отопление хотели отключить в конце апреля, но затем постановлением администрации продлили отопительный сезон до 12 мая.

На этом фоне ситуация в Москве вызывает недоумение. Несмотря на многочисленные жалобы на холод в квартирах и несоблюдение нормативов при отключении, возвращать отопление пока не собираются. В то же время в прошлом году власти Москвы приняли решение включить отопление в мае из-за похолодания. Тогда мэр Собянин объяснял это прогнозами синоптиков и минусовыми температурами ночью, обещая подавать тепло до стабилизации погоды. Чем нынешний год отличается от прошлого — непонятно.