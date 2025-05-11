По данным МЧС и Росгидромета, в московском регионе с 12 по 14 мая в ночные и утренние часы прогнозируются заморозки до -5°C.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендуют с утра использовать автомобили только на зимней резине или выбирать городской транспорт. Водителей просят быть особенно осторожными на мостах и эстакадах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких манёвров. Также напоминают — не отвлекайтесь на телефон за рулём.

МЧС призывает всех жителей быть внимательными при выходе на улицу из-за пониженной температуры.