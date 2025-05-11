Добавлять каждое 9 мая новые имена стало уже традицией. Год назад на мемориал добавили 11 новых имен, а в этом году уже 65. Всего на гранитных плитах — имена 132 погибших жителей Солнечногорского округа. Первый в этом списке — 22-летний Эмиль Гурбанов, погибший больше трёх лет назад — в марте 2022 года.

Мемориал открыли 12 декабря 2023 года к годовщине освобождения Солнечногорска от немецко-фашистских захватчиков. Во время той войны из Солнечногорска на фронт ушли 12 тысяч мужчин, девять тысяч не вернулись.

Официальных данных о погибших и участниках СВО из Зеленограда по-прежнему нет. Однако мемориал в память участников СВО в Зеленограде нужен — так ответили 67% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе. 22% против такого мемориала, остальные затруднились ответить. Всего в опросе приняло участие больше трёх тысяч человек.