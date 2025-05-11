Об этом говорится в ответе на обращение местной жительницы. Она написала в управу, а та направила запрос в департамент охраны окружающей среды. Специалисты ведомства замерили качество воздуха с помощью передвижной станции непосредственно у нового логистического центра, где располагается производство чипсов.

Пробы брали «на предмет определения в воздухе концентраций загрязняющих веществ, характеризующих различные запахи». Какие именно вещества исследовали и в какое время, не уточнили. Но превышений предельно допустимых концентраций не выявили. Тем не менее, запланированы дополнительные исследования.

Официально на складе в 22-м микрорайоне только фасуют чипсы, но, судя по запахам, это все-таки производство. В администрации логистического центра «Зеленоград.ру» рассказали, что с арендатором провели беседы, также приезжали сотрудники Роспотребнадзора. Компания должна установить очистное оборудование на вентиляцию. Сроки не уточняют, но арендатор уже работает над установкой. Ответ Роспотребнадзора ждем на следующей неделе.

Вообще, методика замеров неприятных запахов оставляет желать лучшего. Плохой запах, который ощущает человек — это «букет» запахов нескольких загрязняющих веществ. А для отчётов контролируют каждое это вещество в отдельности. Вот и получается, что по каждому отдельному веществу предельно допустимые концентрации (ПДК) не превышены, а вонь есть.

Чтобы решить проблему, нужно перейти на контроль не множества загрязняющих веществ по отдельности, а измерять так называемую «единицу запаха» — грубо говоря, то количество пахнущих веществ в пробе воздуха, которое обычные люди могут унюхать. Действующие нормативы, технологии, приказы и госты позволяют и даже рекомендуют применять такие методики (подробнее об этом здесь).