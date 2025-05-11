Для детей в меню предусмотрены сладкие напитки: горячий шоколад, какао и банановое молоко. Ассортимент планируют менять по сезонам. Киоск с роботом установили в городском парке культуры и отдыха соседнего Солнечногорска. Робот, похожий на богомола, может готовить сразу два напитка, что позволяет ему обслужить больше посетителей.





«Я сомневался, что робот сможет приготовить что-то стоящее. Но я ошибся. Заказал кофе за 150 рублей — быстро, удобно, цены приятные. Единственный минус — не предложили добавить сахар», — поделился один из первых посетителей с местной газетой «Сенеж».





MontyCafe — это полностью автоматизированная система с собственным дизайном и программным обеспечением. Проект MontyCafe стартовал в 2016 году и сегодня роботизированные кафе работают в шести городах России и за рубежом — в ОАЭ (Дубай). Компания активно ищет партнёров для развития франшизы и модернизирует функционал. Среди ближайших планов — запуск мобильного приложения для предзаказов и возможности настраивать напитки по вкусу.





Поставьте любую положительную реакцию, если хотите, чтобы робот-бариста появился и в Зеленограде.