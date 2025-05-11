«В связи с установлением необходимых температур воздуха на улице начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы», — сказал заместитель мэра Бирюков 6 мая. При этом указание МОЭКу и департаменту ЖКХ отключить отопление с 6 мая Бирюков дал ещё 2 мая.

По санитарным нормам отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится выше +8 градусов. Более того, на сайте мэрии указано ещё более строгое условие — для отключения отопления необходимо, чтобы по прогнозу ожидалось дальнейшее повышение температуры. Ни одно из этих условий не было выполнено — что за «необходимые температуры» имел в виду Бирюков, непонятно.

По данным сайта «Архив погоды», со 2 по 6 мая среднесуточная температура в Москве только три дня из пяти была выше +8 градусов. А с 9 мая температура начала снижаться: +7,4, +6,5 и +5 градусов. Получается, Бирюков своим распоряжением нарушил и санитарные нормы, и правила, установленные самой мэрией.

Уже третий день зеленоградские телеграм-чаты полны жалобами на холод в квартирах. Причём страдают самые уязвимые: пожилые, инвалиды, лежачие больные. «Мне пришлось отменить запись на УЗИ для пожилого человека, потому что холодно, а там надо будет раздеваться», — рассказала читательница «Зеленоград.ру».

Ни «Жилищник», ни МОЭК не могут ничего сделать без приказа мэрии. Люди пишут жалобы в мэрию и прокуратуру, но без особой надежды на успех, тем более что на следующей неделе должно потеплеть.

«Зеленоград.ру» попросил прокуратуру проверить законность распоряжения мэрии об отключении отопления — возможно, это поможет хотя бы в следующем году.