Царапины, оскорбительные надписи и разбитое стекло обнаружили владельцы машин, припаркованных возле корпуса 1443 на майских праздниках.

Ольга, супруга владельца серебристой «Шевроле Нива», у которой разбили стекло, нашла возле повреждённой машины записку с номером телефона. Это оказалась мама несовершеннолетней виновницы происшествия.

«Девочка сама призналась родителям, что разбила стекло. Сказала, что царапины сделала не она. Мотива мы не знаем. Родители ущерб возместили, мы всё решили мирно, очень интеллигентная семья. Претензий не имеем, скоро перекрашиваем автомобиль, поэтому заявление писать не стали, чтобы выяснить, кто оставил царапины на машине», — рассказала Ольга.

Ольга уточняет, что речь идёт о ребёнке, и считает, что девочка поступила честно и достойно: «К маме и самой девочке у меня большое уважение, это пример для всех, как правильно поступить в такой ситуации. Дети имеют свойство хулиганить, но мало кто имеет мужество и честность признаться и понести ответственность. Это признак очень хорошего воспитания».

Остальные потерпевшие обратились в полицию. Предполагается, что девочка была с компанией друзей, которые и нанесли повреждения другим автомобилям.

«Я подал заявление 3 мая только, около 10 дней будут рассматривать. Ждём результаты», — рассказал владелец ещё одного автомобиля.