Здание на Озерной аллее, 4 закрыли на ремонт в июне — почти год назад. По словам рабочих, работы завершены примерно на 70%, но впереди ещё немало дел.

Сейчас выполнены черновые этапы: загрунтованы и зашпаклёваны стены, покрашены потолки, готовятся к облицовке фасада.

«Нам привезли уже плитку и остальные материалы для фасада, но мы не можем начать, потому что нет плана работ. Сказали, что только после праздников он будет», — рассказал прораб Умид.

По проектному макету дизайн будет выполнен в серо-бежевых тонах с красным акцентом. По стилю здание будет похоже на соседний ФОК «Савелки».

На ледовой площадке работы только начинаются, пока ещё ничего не изменилось. Рабочие демонтировали старое оборудование и ждут дальнейших указаний. Здесь планируется заменить борты и боксы на двойной комбинированный хоккейный борт, а также установить защитное ограждение из закалённого стекла.

Кроме того, в «Орбите» обновят инженерные коммуникации, асфальт и газоны на территории. Ремонт планируется завершить в четвёртом квартале — то есть крайний срок — конец декабря.