Садовые бордюры сейчас не упоминаются ни в городских техзаданиях, ни в рекомендациях по благоустройству Москвы на 2025 год, которые прилагаются к каждому конкурсу. Во всех сметах, с которыми познакомился «Зеленоград.ру», заложены полноразмерные дорожные бордюры БР 100.30.15 (с сечением 30х15 см), хотя раньше вдоль дорожек укладывали и садовые бордюры — например, БР 100.20.8 (с сечением 20х8 см), требовавшие траншей поменьше.

А для укладки дорожных бортовых камней допускается «разработка грунта экскаваторами глубиной до 2 метров» — это приводит к повреждению деревьев. Например, в 4-м микрорайоне обрубленные при укладке бордюров корни деревьев уже вызвали протест у жителей.

Во всех конкурсных техзаданиях указано, что устанавливать бордюры нужно в местах их полного отсутствия, а менять — там, где их невозможно отремонтировать («замене подлежит бортовой камень, имеющий сколы и трещины»). Но меняют, разумеется, все бордюры тотально.