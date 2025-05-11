В опубликованном телеканалом «360» документе сообщается, что полиция внесла местную общественную организацию «Солнечногорская народная дружина» в соответствующий реестр.

Правда, в реестре юридических лиц такой организации найти не удалось, как и в реестре народных дружин на сайте областного МВД пока нет записи с таким номером. При этом в Солнечногорском округе уже есть народная дружина из числа членов казачьего общества, созданная в 2022 году. В качестве командира указан Александр Чижуэн, 8-926-910-18-89 — действует ли эта дружина, неизвестно.

Впрочем, в марте окружная администрация действительно приглашала местных жителей вступать в ряды народной дружины. Для желающих давали телефоны 8-4962-63-85-28 (это отдел региональной безопасности администрации) и 8-964-640-06-74.

Участниками дружины могут стать граждане России от 18 лет, готовые помогать в охране порядка. Задачи дружинников: помогать полиции и властям обеспечивать порядок, участвовать в ликвидации последствий ЧС, проводить разъяснительную и профилактическую работу.

Дружинникам положены выплаты, соцподдержка, форма и удостоверение, а также «меры материального стимулирования и социальной поддержки», сказали в администрации.