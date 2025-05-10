Ученики школы 2045 осваивали основы туристического мастерства на практических площадках: станция «Азбука» и «Узлы», «Первая помощь» — прямо на стадионе у корпуса 2012.

Учились ставить палатки, делать носилки, работать с параллельными перилами и с веревками, оказывать первую помощь.

Организовал фестиваль туристско-спортивный клуб «Вершина».