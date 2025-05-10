Первым в этом году обновление начал вожак стада — Яша. В конце апреля он попрощался сразу с обоими своими роскошными рогами. Следом к нему присоединился молодой олень Дзюба.

Сброс рогов — естественный процесс, который у оленей повторяется каждый год. Это выглядит необычно и даже немного драматично: животные перед этим трутся рогами о деревья, пока они не отпадут. На месте сброшенных рогов остаётся небольшая ранка, но уже совсем скоро начнётся рост новых — покрытых мягкой «бархатной» кожей. К августу рога затвердеют, и олени начнут счищать с них кожу, подготавливаясь к осенним брачным боям.Этот процесс можно наблюдать прямо сейчас в вольерном комплексе экоцентра «Дом Лани» в Зеленограде: