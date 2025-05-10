Первым в этом году обновление начал вожак стада — Яша. В конце апреля он попрощался сразу с обоими своими роскошными рогами. Следом к нему присоединился молодой олень Дзюба.
Сброс рогов — естественный процесс, который у оленей повторяется каждый год. Это выглядит необычно и даже немного драматично: животные перед этим трутся рогами о деревья, пока они не отпадут. На месте сброшенных рогов остаётся небольшая ранка, но уже совсем скоро начнётся рост новых — покрытых мягкой «бархатной» кожей. К августу рога затвердеют, и олени начнут счищать с них кожу, подготавливаясь к осенним брачным боям.Этот процесс можно наблюдать прямо сейчас в вольерном комплексе экоцентра «Дом Лани» в Зеленограде:
- Никольский проезд (за домом 2), остановка «Никольская церковь»
- Каждый день с 10:00 до 17:00 (последний понедельник месяца — санитарный день)
— Справки по телефону 8-499-735-55-56, 8-499-735-64-83
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