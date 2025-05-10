«В настоящее время никаких решений о расширении зоны платной парковки на улицах Зеленограда не принято», сообщает учреждение «Администратор парковочного пространства» в ответ на запросы горожан.

Однако эти ответы больше похожи на формальную отговорку, позволяющую тянуть время и избегать открытого обсуждения. Они проходят скрытно — без публичного информирования и реального диалога с жителями. Департамент транспорта кулуарно согласовывает места платной парковки с префектурой и районными депутатами, стараясь избежать утечек.

На заседаниях некоторых районных советов депутатов планируемые места платных парковок даже не озвучивали вслух, решения принимались быстро и без лишних вопросов. Полный список улиц с платной парковкой передан в префектуру, но раскрывать его по запросу «Зеленоград.ру» отказались.

Однако информация просачивается в публичное пространство: известно о планах по платным парковкам на Центральном проспекте, площади Юности, улицах Гоголя, Железнодорожной, Злобина, Болдов Ручей, в Южной промзоне и в других местах. Жители опасаются, что это только начало — и платные зоны со временем охватят весь город. Слухи множатся, доверие к властям падает. Открытых обсуждений по-прежнему не проводится. Людей ставят перед фактом, скрывая даже саму информацию о планах.

Всё это лишь подогревает недовольство. Петиция против платных парковок уже собрала 5400 подписей. Дело не в том, хороши платные парковки или плохи, а в том, что такие важные вопросы решаются за закрытыми дверями, заменяя общественную дискуссию отписками.