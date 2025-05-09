Проект, по словам автора Вероники Дроздовой, начался с глубокого изучения архивных материалов, книг и документальных лент. Однако настоящим смыслом работы для неё стали встречи с людьми, чьи жизни напрямую связаны с войной. В кадре ветераны вспоминают свои детские и юношеские годы, рассказывают, как провожали отцов на фронт, о жизни в оккупации и о том дне, когда узнали о Победе.

«День Победы. Как раз нужно было идти в школу. Мы вскочили от выстрелов, потому что рядом военная часть была. Там стреляли из чего попало, из автоматов, винтовок, пистолетов, и я выскочил, у нас было охотничье ружье на крыльцо своего дома и тоже начал палить. Это было невероятно. Незабываемым было ощущение от Дня Победы», — вспоминает один из героев фильма.

«Этот фильм — не просто учебный проект. Это моя попытка сохранить живую память. Слушая истории ветеранов, я не могла сдержать слёз. Хочется верить, что моя работа поможет зрителям задуматься о цене мира и важности памяти», — признаётся автор.