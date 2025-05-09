9 мая ровно в 12:00 пассажирские, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент находились в пути, дали звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны.

Такая традиция на железной дороге появилась в 1945 году, сообщили в РЖД.