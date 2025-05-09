Кроме шашлыка продают кукурузу, попкорн, пирожки, мороженое, лимонад. Для детей — аквагрим и аттракцион с рыбалкой. В палатках — детские игрушки.

Возможно, ярмарка будет работать до конца сентября, но в каком режиме — пока неизвестно.