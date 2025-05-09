С 10 утра на большом экране показывали парад на Красной площади. Несмотря на отсутствие шествия «Бессмертного полка», несколько человек пришли с табличками с фотографиями своих родственников — так и смотрели парад.
После окончания трансляции большая часть зрителей разошлась — к палаткам с едой и выставке военной техники. В 12:00 на сцене начнут выступать творческие коллективы города, в 19:00 — общероссийская минута молчания, затем — вечерний концерт (Дима Маликов, Анита Цой, Уматурман, Согдиана).
А завершится празднование в 22:00 артиллерийским салютом в парке Победы.
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