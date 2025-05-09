После окончания трансляции большая часть зрителей разошлась — к палаткам с едой и выставке военной техники. В 12:00 на сцене начнут выступать творческие коллективы города, в 19:00 — общероссийская минута молчания, затем — вечерний концерт (Дима Маликов, Анита Цой, Уматурман, Согдиана).

А завершится празднование в 22:00 артиллерийским салютом в парке Победы.