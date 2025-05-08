Любимый многими поколениями зеленоградцев танк на постаменте заметно проржавел, металл местами сгнил, башня покрашена поверх старой облупившейся краски. В общем, на фоне соседних «Штыков» танк выглядит не лучшим образом, хотя его ремонт вряд ли стоит существенных денег. Ещё лучше это заметно на фоне праздничного оформления самого города.

Правда, недавно к монументу сделали новую пешеходную дорожку и отремонтировали площадку вокруг него. Но теперь чётко видна граница благоустроенной территории у монумента и остальной части — на подходе к танку ржавая урна, изрытый колеями газон, старые покрышки и мешки с мусором.