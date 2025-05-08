Сегодня по городу проехала колонна из полутора десятков спортивного автомотоклуба «Досааф».

А 9 мая автопробег анонсировало зеленоградское объединение «Русская община» — днем они соберутся на парковке «Зеленопарка», потом поедут к «Штыкам» и дальше по городу.