Сначала в районных чатах появились кадры из 20-го микрорайона, на которых люди с надписью ФСБ на форме проводят задержание. Затем о причине задержания написали популярные телеграм-каналы Readovka и «Многонационал».

Источник этих каналов утверждает, что в группировке состояло до 30 человек. Они избивали людей на улицах и в торговых центрах, выкладывая видео избиений в специальный телеграм-канал.

По их версии, двое задержанных причастны к серии нападений на прохожих. Одно из нападений произошло в магазине «Пятёрочка», где, судя по видео, ударили по голове мужчину в камуфляже.

По данным источника «Зеленоград.ру», связанного с правоохранительными органами, полиция ищет других пострадавших от их нападения. На видео один из вероятных задержанных — мужчина по имени Азиз — извинился перед жителями города и заявил, что подобное не повторится.

Официальных сообщений от полиции почему-то нет. Спросим их и вернемся с ответом. Если вы знаете что-то об этой ситуации, пожалуйста, напишите.