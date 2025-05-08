«Время неумолимо, и наша история подходит к концу… Мы надеялись продать бизнес и сохранить его для вас, но, видимо, не судьба», — пишет владелец магазина в объявлении. В марте магазину исполнился 41 год. С декабря владелец пытается продать бизнес, чтобы продлить работу любимого для многих зеленоградцев магазина.
«Владелец просто устал. Уже прошло много времени, возраст играет роль. Да и с торговлей сейчас сложнее. Многие выбирают маркетплейсы, но наши преданные покупатели по-прежнему с нами», — рассказали продавцы Елена и Ольга.
По их словам, к середине июня, скорее всего, уже будут упаковывать не распроданный товар. Весь май в магазине действует скидка 35% на всё, на выборочный товар — 40%. «Мы вчера задержались почти до 21:00, хотя работаем до 20:00 — скидки привлекают многих», — рассказали продавцы.
Некоторым покупателям магазин знаком ещё с детства. Олеся вспоминает, как приходила сюда ещё с бабушкой: «Я помню, что ещё маленькая завороженно рассматривала посуду. Да, интернет развивается сейчас, а как же потрогать, вживую посмотреть?»
Закрытие планируется уже совсем скоро. До июня магазин точно будет работать. Несмотря ни на что, надежда продать бизнес ещё остаётся.
Впрочем, возможно, ещё найдутся заинтересованные в этом люди и выкупят магазин, чтобы он продолжил работать. Готовый бизнес, включая договоры аренды помещения, договоры с поставщиками, настроенные бизнес-процессы и поддержку на первое время, стоит 2 миллиона рублей с прибылью — 200 тысяч.