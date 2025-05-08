«Владелец просто устал. Уже прошло много времени, возраст играет роль. Да и с торговлей сейчас сложнее. Многие выбирают маркетплейсы, но наши преданные покупатели по-прежнему с нами», — рассказали продавцы Елена и Ольга.

По их словам, к середине июня, скорее всего, уже будут упаковывать не распроданный товар. Весь май в магазине действует скидка 35% на всё, на выборочный товар — 40%. «Мы вчера задержались почти до 21:00, хотя работаем до 20:00 — скидки привлекают многих», — рассказали продавцы.