Но на деле «удовлетворительное состояние» оказалось сильным преувеличением. Да, покрышки исчезли. Но остальной мусор — канистры, бутылки, пакеты и прочий хлам — всё это осталось на месте. Причём часть этого мусора, судя по состоянию, лежит здесь по меньшей мере с прошлого года.

Жители соседних домов не удивлены: они давно бьются за установку шумозащитного экрана вдоль трассы. Он бы защитил не только от шума Ленинградки, но и от мусора, который водители регулярно выбрасывают в парк. Чиновники отвечают, что от шума их защитят посадки деревьев, но пара десятков худосочных ив не могут прижиться здесь уже четвёртый год. Не говоря уж о том, что от мусора они точно не защищают.

Проблема в подходе. Убрали так, чтобы сделать фотоотчёт, а всё остальное оставили гнить дальше. Если зеленоградская администрация действительно хочет решить проблему, нужны не разовые акции, а системные меры: камеры, штрафы, контроль и, наконец, шумозащитный экран, который станет и мусорозащитным. Иначе скоро полноценная свалка вернётся.