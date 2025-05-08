Несостоявшийся аквапарк возле Малого городского пруда и Березовой аллеи очень медленно переделывают в центр социального обслуживания. Утвержден архитектурный облик здания — «Зеленоград.ру» раздобыл визуализацию. В целом похоже на проект начала 2000-х, только цвет другой.
Полукруглый фасад был ещё в проекте 2005-2006 годов, когда инвесторы начинали строить это здание как развлекательный центр — первую очередь аквапарка. Сложна геометрическая форма здание сохранена, но это было очевидно — долгострой не снесли, а реконструируют. Парадная часть будет обращена к Центральному проспекту, очевидно, тут будет главный вход. Облицовку фасада, судя по проектным изображениям, выполнят в серых и коричневых тонах. Рядом со зданием устроят газоны, поставят современные фонари и скамейки.
Здесь будет работать центр социального обслуживания, «в том числе территориальный», как говорится в градостроительных документах. Чем конкретно там будут заниматься, пока неизвестно. Возможно, в здании расположатся несколько учреждений или организаций.
Реконструкция зеленоградского долгостроя идёт второй год. Подрядчик должен был перестроить здание до конца 2024-го, но контракт в части сроков изменили в октябре прошлого года, затем в январе нынешнего — продлили до 30 сентября. В апреле префект Анатолий Смирнов сказал, что реконструкцию планируется завершить до конца 2025 года. При этом отметил «серьезные подвижки» в строительстве. Подрядчику уже начислили штраф 400 тысяч рублей за отставание от сроков. Какие проблемы у строителей, неизвестно.