Несостоявшийся аквапарк возле Малого городского пруда и Березовой аллеи очень медленно переделывают в центр социального обслуживания. Утвержден архитектурный облик здания — «Зеленоград.ру» раздобыл визуализацию. В целом похоже на проект начала 2000-х, только цвет другой.

Полукруглый фасад был ещё в проекте 2005-2006 годов, когда инвесторы начинали строить это здание как развлекательный центр — первую очередь аквапарка. Сложна геометрическая форма здание сохранена, но это было очевидно — долгострой не снесли, а реконструируют. Парадная часть будет обращена к Центральному проспекту, очевидно, тут будет главный вход. Облицовку фасада, судя по проектным изображениям, выполнят в серых и коричневых тонах. Рядом со зданием устроят газоны, поставят современные фонари и скамейки.