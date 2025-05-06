На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Собянин в 17:30.

Это редкий случай — обычно налёты БПЛА происходят ночью, иногда продолжаясь до утра.

Предыдущая атака была как раз сегодня ночью: первое сообщение около часа ночи, последнее — около двух ночи.