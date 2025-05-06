Акцию у памятного знака «Командно-наблюдательный пункт 354 стрелковой дивизии», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, провели зеленоградские волонтеры, школьники, представители ветеранских организаций и управы.



«Жители принесли 315 бумажных журавликов, символов памяти, скорби и света, сделанных своими руками. Было сказано много слов, затрагивающих души живущих на земле, благодарных потомков тех, кто ушёл безвозвратно» — рассказывают в управе.



В завершении акции журавликов развесили на деревьях в память о погибших здесь в 1941 году советских воинах. Также волонтёры провели субботник вокруг «Блиндажа» и у памятника «Рубеж 1941 года»