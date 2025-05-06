Трасса этого популярного забега снова пройдёт по самому сердцу города — впервые за 13 лет.
«Это значит — просторная дорога, меньше поворотов и экскурсия по архитектуре советского модернизма на бегу», — говорят организаторы. Про ограничения движения транспорта в расскажем позже.
В забеге три дистанции: 21 километр, 10 километров и детский забег на 500 метров.
Все стартовые взносы детского забега, как и в прошлом году, организаторы передадут в фонд «Важные люди» — в поддержку Андриана Полещука, ребёнка из Зеленограда с диагнозом СМА 1 типа.
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