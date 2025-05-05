«В истории Зеленограда такой стихии ещё не было. К счастью, люди не пострадали, все сотрудники коммунальных служб были направлены на распил упавших деревьев и расчистку проходов и дорог, работа продолжается», — сказал префект Смирнов на совещании.
Он также распорядился проверить деревья на территории образовательных учреждений и ограничить движение жителей по опасным зонам.
Это важные распоряжения, но хотелось бы узнать детали: что за опасные зоны, в чём опасность, где они находятся, как обозначены? Будет ли проводиться проверка деревьев по всему городу, а не только на территориях школ и детсадов? По какой методике? В какие сроки? Так много вопросов и так мало ответов…
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