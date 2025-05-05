Три таких конструкции появились на площади Юности, ещё одна — на Центральном проспекте, возможно — где-то ещё.

Кроме того, в городе снова установили искусственные световые деревья с георгиевскими ленточками, хотя большинство наших читателей выступает против такого неоднозначного украшения.

Но главное украшение города к Дню Победы — сотни флагов и декоративных конструкций. Некоторые с подсветкой. Демонтаж конструкций начнётся после 14 мая.