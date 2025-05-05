Он попросту прогнил, как и многие ослабленные деревья, не выдержавшие мокрого снега и ветра. Такие опоры нужно регулярно проверять и вовремя менять, чего здесь, похоже, не делали.

Жители жалуются на темноту — без освещения остаются дворы и пешеходные дорожки. Когда всё заработает в полном объёме — неизвестно. «Жилищник» сообщает, что специалисты оперативно устраняет проблемы с освещением, но конкретные сроки не называет.