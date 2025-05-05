Один из них рухнул в лесопарке — и если провода рвутся, когда на них ложится вес дерева, то причина падения столба, судя по его состоянию, оказалась банальной: бетон у основания со временем рассыпался, арматура проржавела.
Он попросту прогнил, как и многие ослабленные деревья, не выдержавшие мокрого снега и ветра. Такие опоры нужно регулярно проверять и вовремя менять, чего здесь, похоже, не делали.
Жители жалуются на темноту — без освещения остаются дворы и пешеходные дорожки. Когда всё заработает в полном объёме — неизвестно. «Жилищник» сообщает, что специалисты оперативно устраняет проблемы с освещением, но конкретные сроки не называет.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Велосипедистам официально разрешили ездить по одному зеленоградскому тротуару — раньше это было нарушением ПДД. Остальные тротуары по-прежнему под запретом Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно Истории