С вечера 5 мая до утра 6 мая в Московской области пройдут дожди и мокрый снег, возможны налипание снега на деревья и провода. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Такая погода может быть особа опасна с учетом последствий недавнего снегопада: в лесопарках и дворах остались сотни неубранных деревьев, висящие на деревьях треснутые ветки и висящие на проводах деревья (на фото).

Некоторые деревья могли ослабнуть и теперь находятся в неустойчивом состоянии. На сырой почве даже визуально здоровое дерево может упасть — особенно при сильном ветре.

Людям рекомендуют не находиться рядом с деревьями и слабо укреплёнными конструкциями, не парковать под ними машины и по возможности избегать таких зон. Водителям следует соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость.

Если вы стали свидетелем аварийной ситуации — сообщите о ней по номеру 112.