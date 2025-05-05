Запуск фейерверков, ракет и петард вне специально отведённых мест может обернуться штрафом до 50 тысяч рублей, предупредили в московской полиции. Повод для напоминания — участившиеся случаи «провокаций с использованием пиротехники».

Пиротехнику запрещено использовать вблизи жилых домов, в помещениях, с балконов и на территориях, не предназначенных для этого. Нарушения попадают под административную статью о нарушении требований пожарной безопасности. Если от неё пострадают люди или имущество, наказание может быть уже по Уголовному кодексу.

Остаётся вопрос: почему такая строгость не действует круглый год, когда пиротехнику запускают бесконтрольно — в том числе ночью? Или когда дети ради забавы взрывают петарды рядом с домами и прохожими?

Что касается официального салюта на День Победы, то в Москве он состоится. Про Зеленоград пока неизвестно — в документах префектуры о работе городских служб 9 мая салют не упоминается.