Все БПЛА были сбиты над городским округом Подольск, сообщил мэр Собянин. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, работают оперативные службы.

Предыдущая атака была в конце апреля. Всего с начала мая 2023 года московский регион подвергся атаке беспилотников 53 раза.