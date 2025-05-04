Если автомобиль застрахован по каско, подобный ущерб входит в полис и правильно оформить документы, можно рассчитывать на возмещение.
Но если каско нет, то это сложнее. Если ваш автомобиль пострадал, напишите, пожалуйста, удалось ли оформить документы и планируете ли вы требовать компенсации с владельца территории, на которой стояло упавшее на вашу машину дерево.
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