Если автомобиль застрахован по каско, подобный ущерб входит в полис и правильно оформить документы, можно рассчитывать на возмещение.

Но если каско нет, то это сложнее. Если ваш автомобиль пострадал, напишите, пожалуйста, удалось ли оформить документы и планируете ли вы требовать компенсации с владельца территории, на которой стояло упавшее на вашу машину дерево.