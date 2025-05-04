Теперь веранды без специального оборудования можно размещать, не согласовывая проект. Речь о простых верандах — только со столами, стульями, небольшими зонтами и компактным оформлением.

На фото — кофейня на площади Юности: выглядит аккуратно и пешеходам не мешает. Хозяйка кофейни Наталья Табачкова рассказывала, что планирует не только увеличить проходимость, но и привлечь новых посетителей — за счет веранды кофейня будет лучше заметна.