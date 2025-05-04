Работы заказала управа района. Подрядчик займётся дезинсекцией открытых участков — против личинок комаров и других кровососущих насекомых — и акарицидной обработкой от клещей, но только c 19 мая и по заявкам. Поступит ли заявка профилактически или после укуса клеща и предписания Роспотребнадзора, пока непонятно.

В список обрабатываемых территорий вошли: