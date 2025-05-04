Работы заказала управа района. Подрядчик займётся дезинсекцией открытых участков — против личинок комаров и других кровососущих насекомых — и акарицидной обработкой от клещей, но только c 19 мая и по заявкам. Поступит ли заявка профилактически или после укуса клеща и предписания Роспотребнадзора, пока непонятно.
В список обрабатываемых территорий вошли:
- Бульвар 15-го микрорайона
- зона отдыха «Нижнекаменский пруд»
- каскад четырёх Малинских прудов
- Кукуевский пруд
- Кутузовский пруд вдоль трассы
- пруд на ул. Радио
- два пруда на ул. Овражная
- пруд в посёлке Малино, улица Лесная, 10
- два пруда в д. Кутузово
- верхний Кукуевский пруд
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