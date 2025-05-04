«В соответствии с решением правительства Москвы с 6 мая 2025 года МОЭК приступает к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы», — сообщили в управляющей компании. «Зеленоград.ру» писал об этом вчера со ссылкой на факсограмму мэрии.
При этом 52% наших читателей считают, что от отключать отопление 6 мая ещё рано.
Также «Жилищник», напомнил, что уже с 13 мая отключат горячую воду в районе Крюково (14-23 микрорайоны). Оно продлится десять дней.
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