Первый подмосковный завод по сжиганию мусора уже «утилизировал» больше ста тысяч тонн отходов. Аналогичный рядом с Зеленоградом запустят в этом году 04.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Мусоросжигательный завод (МСЗ) на юго-востоке Московской области, в деревне Свистягино, ввели в эксплуатацию в конце прошлого года. Но начал ли он сжигать мусор, пока не было известно. Теперь поступили первые данные — за четыре месяца он сжёг 132 тысячи тонн отходов.

Чтобы показать, как это много, в компании «АГК-1» сравнивают этот объём с двумя тысячами железнодорожных вагонов, из которых можно составить поезд длиной в 60 километров. Проектная мощность завода — 700 тысяч тонн в год.

Отходы на завод поступают после предварительной сортировки. Это так называемые «хвосты» — мусор, из которого уже нельзя извлечь вторсырье. Раньше их захоранивали на полигонах.

По заверениям компании, при сжигании используют технологию на колосниковой решётке с трёхступенчатой системой очистки: температура в котле достигает 1260?°C, вредные соединения нейтрализуются химически, а выходящие газы фильтруются тканевыми фильтрами.

От сжигания остаётся зола и шлак — последний планируют перерабатывать полностью: извлекать металлы, а минеральную часть использовать в строительстве. Золу также предполагается превращать в стройматериалы.

Однако у общественников и активистов по-прежнему остаются вопросы — как к составу мусора, так и к контролю выбросов. По их словам, станций контроля воздуха рядом с МСЗ пока нет, и их ещё предстоит «выбивать». С конца февраля в группе противников МСЗ появлялись сообщения о жалобах жителей Свистягино на «едкий и удушливый запах горелого пластика». Последнее подобное сообщение было 30 апреля. ? Запущенный завод стал первым из четырёх запланированных МСЗ в Подмосковье. Один из них строят в 20 километрах от Зеленограда — в деревне Хметьево рядом с Солнечногорском. Его запуск запланирован на этот год.

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