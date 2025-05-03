В Солнечногорском округе, по данным самих жителей, обесточены целые деревни и СНТ: Пятница, Никольское, Радумля, Хоругвино, Терехово, Заовражье, Соколово и многие другие. Некоторые посёлки без электричества более 30 часов. Из-за отсутствия электричества нет и воды, отопления, мобильной связи. Те, у кого есть генераторы, делятся электричеством с соседями, но таких немного.

Люди жалуются на тишину со стороны местных и областных властей, дозвониться по горячим линиям не получается. Неясно, где работают передвижные генераторы, по каким критериям их подключают и когда ждать восстановления. Люди просят перестать «кормить завтраками» и дать реальные сроки включения.

В «Россетях» говорят, что случилась одна из крупнейших аварий за последние 15 лет. Мокрый снег в сочетании с сильным ветром и распустившейся листвой стал причиной массового падения деревьев. Многие из них рухнули прямо на линии электропередач, вызвав обрывы и повреждения опор. В некоторых районах деревья продолжали падать даже после того, как начались ремонтные работы — на линии, которые уже успели отремонтировать.

Работы по восстановлению ведутся круглосуточно, в том числе в труднодоступной местности — болотах и лесах. Во многих случаях повреждения настолько масштабны, что энергетикам приходится фактически строить новые линии электропередач.

Ранее озвученные сроки устранения аварии оказались нереалистичными — слишком много было факторов, повлиявших на скорость восстановления. Теперь энергетики обещают вернуть электричество во все дома к вечеру 3 мая.