Если быть точным, то на начало 2025 года в Зеленограде официально насчитали 276 162 человека, выяснил «Зеленоград.ру», изучив данные Росстата. Это на 5635 человек больше, чем годом раньше. Рост почти на 2,1% — это меньше, чем в прошлом году, но всё равно много. Для сравнения — численность населения Москвы за год выросла на 0,9%.

Большая часть этого прироста пришлась на район Крюково (14-23 микрорайоны) — там прибавилось почти 4,5 тысячи человек. Темпы роста по сравнению с прошлым годом выросли вдвое. Вероятно, это произошло за счёт заселения новых домов — как коммерческих, так и по реновации. Сейчас в Крюково насчитали 115 тысяч человек.

На втором месте по вкладу в прирост новых зеленоградцев — район Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны): там прибавилось 3,2 тысячи человек. Вероятно, это также произошло за счёт заселения новых домов. Сейчас в этом районе насчитали 41 тысячу человек.

Выросло население и в районе Савёлки (3, 5, 6, 7 микрорайоны) — за год стало больше почти на тысячу человек. Население района продолжает расти второй год подряд. Сейчас в этом районе насчитали почти 37,9 тысячи человек.

В районе Силино (10-12 микрорайоны) рост населения сменился небольшой убылью — минус 97 человек. Численность населения района опустилась чуть ниже 42 тысяч человек.

В районе Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны) резкое снижение численности населения — минус 2,8 тысячи человек. При этом в прошлом году был рост, а в позапрошлом — тоже убыль. Сейчас в этом районе насчитали 40,2 тысячи человек.

Как считают: численность населения на начало очередного года рассчитывает Росстат на основе итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляют количество родившихся и прибывших на данную территорию и вычитают умерших и выбывших.