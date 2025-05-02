Круглый стол, посвящённый проблемам капитального ремонта, прошёл в Мосгордуме. Организатор — депутат от КПРФ Леонид Зюганов — на примере своего округа показал, что нарушения здесь типичны и для других районов Москвы. В зале собрались представители управ, «Жилищника», надзорных организаций, депутаты, активисты и собственники.

Главный вывод: система капитального ремонта в Москве хронически страдает от отсутствия ответственности, прозрачности и реального контроля.

Среди проблем:

Проекты часто не соответствуют реальным условиям домов — обследования либо не проводятся, либо формальны.

Работы выполняются с отступлениями от норм, подрядчики экономят на материалах, а жильцы в итоге получают стуки в батареях, перегретые или холодные стояки и разрушенные стены.

Заявки от жителей массово закрываются без решения, комиссии формальны, а акты не согласовываются с заявителями.

Системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации проектируют и монтируют без комплексного подхода — канализация не включается в планы, хотя санузлы и так вскрывают.

Управляющие компании и подрядчики отказываются взаимодействовать с жителями, а надзорные органы на жалобы отвечают отписками.

Много нареканий к так называемому авторскому надзору: на него заложены деньги, но его фактически не ведут.

Все эти проблемы, по мнению участников, требуют системного пересмотра.

Жильцы не понимают, кто и как принимает решения, как выбрать приоритетные виды работ и почему их не пускают к приёмке. В некоторых случаях капремонт начинали на основе экспертиз 8-летней давности, а решения принимались без учёта мнения собственников, несмотря на наличие официальных протоколов.

По словам организатора, такая ситуация — не частность, а результат системного подхода, при котором город тратит миллиарды из взносов москвичей, но жители остаются без возможности влиять на то, как и что будет отремонтировано в их доме.

Как итог, участники круглого стола настаивают на необходимости реформирования всей системы капремонта: обязать проектировщиков учитывать мнение жителей, исключить формальные обследования и сделать процесс приёмки действительно прозрачным.