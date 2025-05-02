«В связи с установившимися положительными значениями температуры наружного воздуха, а также с действующим регламентом с 0 часов 6 мая 2025 года приступить к плавному переводу систем теплоснабжения города на летний режим работу», написал заммэра Бирюков 1 мая руководителю департамента ЖКХ Чигликову и директору МОЭК Башуку. Копию факсограммы опубликовали председатели некоторых московских ТСЖ.

Отключить отопление планируют в течение трёх дней. Сначала промышленные и административные здания, потом жилые дома, затем школы, детсады и лечебные учреждения.

По санитарным нормам, отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится выше +8 градусов. По прогнозу с 3 по 5 мая дневная температура будет колебаться от 10 до 17 градусов, ночная от 0 до 8.