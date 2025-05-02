Курьерам на велосипедах ограничили скорость 02.05.2025 ZELENOGRAD.RU

С 1 мая в Москве вступили в силу новые требования к передвижению курьеров — скорость их транспорта не должна превышать 25?км/ч. Электровелосипеды, на которых чаще всего ездят доставщики, должны быть интегрированы в медленные зоны, где скорость ограничена дополнительно.

Ежедневно в Москве около 25 тысяч курьеров доставляют более 650 тысяч заказов (более 20 млн в месяц). Доставка стала привычным и востребованным сервисом для миллионов москвичей. При этом важно, чтобы передвижение курьеров было максимально безопасным, отмечают в мэрии.

За передвижением курьеров следит и Госавтоинспекция — за год сотрудники выписали более ста тысяч штрафов за нарушение правил дорожного движения. Чаще всего — за проезд на красный свет и движение по пешеходным зонам.

По улицам Москвы курсируют уже более 180 роботов-доставщиков, выполняющих около 1,5 тысяч заказов в сутки. Но это крошечная доля от объёма доставки (всего 0,2%) — именно для курьеров-людей вводят новые правила, чтобы сбалансировать скорость и безопасность.

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