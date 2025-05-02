Не трогайте машину и дерево: не убирайте ветки, снег или другие обломки до прибытия полиции. Источник повреждения должен остаться на месте. Сотрудники «Жилищники» также говорят, что в случае падения дерева на машину обязаны вызвать участкового для фиксации происшествия и только после этого могут распилить дерево

Вызовите полицию: звоните в дежурную часть УВД 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-22, или по 112 (не в ГИБДД — это не ДТП). Ожидайте участкового. Сколько придётся ждать, неизвестно — поврежденных машин много.

Фиксируйте всё на фото и видео: снимите общий план места происшествия, повреждения машины, само дерево, номера домов и уличные таблички. Постарайтесь найти камеры видеонаблюдения и свидетелей.

Проследите за составлением протокола. Убедитесь, что в акте указаны: дата, время, место происшествия; характер и причина повреждений; состояние дерева; погодные условия; расстояние от ближайшего здания.

Если есть КАСКО — уведомите страховую. Проверьте, входит ли риск «ущерб» в ваш полис. Если да — обращайтесь за возмещением.

Если КАСКО нет — собирайте доказательства и готовьтесь к суду: найдите, кто обслуживает территорию («Жилищник», собственник здания т.п.), проведите независимую экспертизу (пригласив потенциального ответчика), получите справку о погоде и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (чтобы доказать неумышленный ущерб), при необходимости — закажите дендрологическую экспертизу (если спор из-за дерева).

Будьте готовы к отказу в компенсации, если: был сильный ветер; вы припарковались в неположенном месте или за ограждением; были предупреждения об опасности и вы их игнорировали.

Этот порядок поможет сохранить доказательства и защитить ваши интересы в суде или перед страховой компанией.