Оттаскивают упавшие деревья (на видео), разблокируют выходы из подъездов, убирают упавшие провода.

«На данный момент бригады приступают к распилу ветровальных деревьев, до конца дня надеемся успеть все сделать», — сообщили в «Жилищнике»

Вот только, кажется, что деревьев много, а людей для уборки мало — придётся подождать, когда руки коммунальщиков дойдут до всех последствий снегопада.

Если вы можете самостоятельно убрать с дороги упавшее дерево без риска для здоровья, сделайте это.