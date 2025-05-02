Оттаскивают упавшие деревья (на видео), разблокируют выходы из подъездов, убирают упавшие провода.
«На данный момент бригады приступают к распилу ветровальных деревьев, до конца дня надеемся успеть все сделать», — сообщили в «Жилищнике»
Вот только, кажется, что деревьев много, а людей для уборки мало — придётся подождать, когда руки коммунальщиков дойдут до всех последствий снегопада.
Если вы можете самостоятельно убрать с дороги упавшее дерево без риска для здоровья, сделайте это.
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