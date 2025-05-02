С утра оказались перекрыты важные дороги: в частности, Березовая аллея, Льяловское шоссе, выезд из 12-го района. Много машин пострадало. В 5 и 8-м микрорайонах оборвало провода освещения.
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